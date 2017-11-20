Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:39 0

Приюту «Покров» продлят аренду здания в Садовом

Приюту «Покров» продлят аренду здания в Садовом

Власти Благовещенска и области согласовывают пакет документов на аренду здания в селе Садовом для приюта «Покров». Его включили в реестр поставщиков социальных услуг, которые предоставляют услуги лицам без определенного места жительства и занятий.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», традиционно к началу зимы в приюте «Покров» увеличивается количество постояльцев. Однако куратор приюта Виталий Михайлов рассказал, что 26 ноября истекает срок аренды помещения, и к 16 ноября он еще не знал, продлят аренду или нет.

Областное министерство социальной защиты сообщило редакции, что договор будет продлен.

«Государство возлагает большие надежды на социально-ориентированные некоммерческие организации и осуществляет всевозможную поддержку, в том числе имущественную, – пояснили в официальном ответе минсоцзащиты. – Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения, являющийся стороной договора, а также министерство социальной защиты населения Амурской области подготовили пакет документов и согласование, документы проходят процедуру согласования по нескольким инстанциям».

Просмотров всего: 47

#соцзащита

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 8

У приюта «Покров» в селе Садовом истекает срок аренды здания
Происшествия 78

Благовещенцы сняли, как уличный волонтер передает знакомым деньги (видео)
Общество 24

Вместо земли многодетным семьям хотят выдавать деньги
Общество

На улицах Благовещенска волонтеры студфонда призывают горожан помогать студентам