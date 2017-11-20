Приюту «Покров» продлят аренду здания в Садовом

Власти Благовещенска и области согласовывают пакет документов на аренду здания в селе Садовом для приюта «Покров». Его включили в реестр поставщиков социальных услуг, которые предоставляют услуги лицам без определенного места жительства и занятий.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», традиционно к началу зимы в приюте «Покров» увеличивается количество постояльцев. Однако куратор приюта Виталий Михайлов рассказал, что 26 ноября истекает срок аренды помещения, и к 16 ноября он еще не знал, продлят аренду или нет.

Областное министерство социальной защиты сообщило редакции, что договор будет продлен.

«Государство возлагает большие надежды на социально-ориентированные некоммерческие организации и осуществляет всевозможную поддержку, в том числе имущественную, – пояснили в официальном ответе минсоцзащиты. – Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения, являющийся стороной договора, а также министерство социальной защиты населения Амурской области подготовили пакет документов и согласование, документы проходят процедуру согласования по нескольким инстанциям».