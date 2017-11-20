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Бесснежное начало недели: прогноз погоды в Приамурье на 20 ноября

Бесснежное начало недели: прогноз погоды в Приамурье на 20 ноября
Фото: www.stihi.ru

В Амурской области 20 ноября установится небольшая облачность, на севере – переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, в северных районах – 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.

Термометры по области покажут 12…17 градусов мороза, местами по крайним северным районам – минус 21…26 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра было минус 20 градусов, западный ветер дул со скоростью 2-7 метров в секунду. В течение дня в городе будет малооблачно, без осадков. Западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Термометры покажут минус 12…14 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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