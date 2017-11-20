За три миллиона долларов купил «красивый» номер для авто бизнесмен из ОАЭ: обзор прессы

Фото: rueconomics.ru

Где сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом; в каком кратере россияне собираются бурить Луну; в каком городе для учеников элитного класса устроили элитный же туалет – о чем пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Начну с того, о чём я прочитал в «Комсомольской правде»: в Краснодаре почти 100 сотрудников ГИБДД прошли крестным ходом по дороге в районе станицы Елизаветинской. Крестный ход прошел по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

Возглавил шествие настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных. В нем приняли участие начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники Госавтоинспекции и ДПС. Теперь, по логике, работы у сотрудников ГИБДД на том участке дороги не будет: боженька поможет.

Вам статья

«Известия», ссылаясь на источник в корпорации «Энергия» рассказали, что Россия намерена заняться добычей полезных ископаемых на Луне. В материале говорится о том, что через несколько лет к спутнику Земли отправится российская автоматическая станция. Аппарат прилунится в кратере Богуславский и «начнет бурить» Луну, таким образом осуществив колонизацию небесного тела. РФ благодаря «конторе глубокого бурения» вновь станет космической сверхдержавой. Первую станцию на Луне планируется построить к 2050 году.

Напишут же такое

В школе № 96 в Ростове-на-Дону, кроме обычных классов А и Б, есть еще и специальный класс Э. Школьники из спецкласса изучают дополнительные предметы, а их родители оплачивают учебу. Занятия учеников Э класса проходят в отдельном кабинете. Но самое интересное – это то, что для «эшников» из элитного класса обустроен отдельный туалет!

Всем другим школьникам посещать комфортный санузел категорически запрещено. На переменах они стоят в очередях в уборную с разрисованными стенами и дырой в полу вместо унитаза. Рассказала об этом – с прискорбием и тоской в голосе – газета «Труд».

Очень интересно

От туалетов при помощи «Российской газеты» перейдём к культуре, хотя между этими понятиями много общего. Так вот. Россия может прервать музейные отношения с Голландией из-за скифского золота, если суд решит не возвращать коллекцию в музеи Крыма. Министр культуры Мединский подчеркнул, что Амстердам попрал все нормы международного музейного права.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Нидерландах. После воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. А Голландия приняла решение не отдавать никому.

На посошок

И напоследок «Мир новостей», рассказавший о том, что бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный номер для своего автомобиля за 10 миллионов дирхамов (примерно три миллиона долларов). 23-летнему предпринимателю достался знак с единственной цифрой «два». Он был приобретен на специальном аукционе, состоявшемся в Абу-Даби. Всего на торгах было продано номеров на 15 миллионов долларов. Номер «1111» получил 12-летний подросток в качестве подарка от отца, заплатившего 400 тысяч долларов.

Интересно, сколько денег в казну поступает от амурских «красивых» номеров? Сказав казну, я имею в виду казну именно государственную.