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В Благовещенске подростка госпитализировали после наезда автомобиля

В Благовещенске подростка госпитализировали после наезда автомобиля
Фото: fakty.ictv.ua

В субботу, 18 ноября, в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. Автомобиль сбил 13-летнего подростка. Мальчик получил травмы.

Авария произошла в 17:56 на нерегулируемом Т-образном перекрестке улицы Зейской и переулка Индустриального. Подросток переходил проезжую часть в зоне перекрестка, в этот момент его сбил автомобиль Nissan Almera.

Пострадавшего доставили в больницу, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

За пятницу и выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зафиксировано 77 ДТП. В трех из них 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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