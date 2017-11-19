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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: проблема бездомных людей в Приамурье

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: проблема бездомных людей в Приамурье

20 ноября утром в студию «Эха Москвы в Благовещенске» придёт председатель комиссии по социальной поддержке граждан Общественной палаты Амурской области, председатель «Союза женщин» Благовещенска Александра Назарова. Ведущие Екатерина Кузьмина и Эльвира Оверченко поговорят с гостьей о том, как решается в области проблема бездомных людей.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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