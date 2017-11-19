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19ноября
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В «Старом городе» масштабно отметили день рождения Деда Мороза (фото)

В «Старом городе» масштабно отметили день рождения Деда Мороза (фото)

В Благовещенске в честь дня рождения Деда Мороза, который отмечался 18 ноября, состоялся большой праздник. В «Старом городе» ТРЦ «Острова» около тысячи горожан приняли участие в мероприятии «Дед Мороз шоу». Для присутствующих подготовили выставку-ярмарку, мастер-классы и розыгрыши.

Центром большого праздника стала выездная резиденция Деда Мороза, там Дедушка и Снегурочка на большом троне встречали детей. Маленькие гости праздника с удовольствием фотографировались с волшебными героями, некоторые дети специально для этого даже нарядились в новогодние костюмы.

Параллельно на всей территории «Старого города» работали тематические площадки, где можно было приобрести подарки к Новому году. Благовещенцам предлагали купить сладости, вязаные изделия, игрушки, открытки, а также попробовать порисовать на воде и поучаствовать в разных шоу.

Главным событием праздника стал большой розыгрыш ста подарков от Деда Мороза, а после были разыграны путевки в резиденцию Дедушки. В этом году она расположится в центре города и будет работать с 15 по 31 декабря.

Подробнее о мероприятии можно прочесть в разделе «Культпросвет».

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#жизнь #праздники

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