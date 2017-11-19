В Зейском районе обсудили схему эвакуации при запуске ракеты с Восточного

По словам Андрея Юрьевича, руководство космодрома довело до сведения администрации точную дату и время старта ракеты. Он состоится 28 ноября в 8 часов 41 минуту (по московскому времени). Но с учетом прошлого опыта не исключено, что названное время не будет скорректировано.

«В любом случае, – заметил глава района, – новая информация будет доведена до нашего сведения. Пока же мы должны ориентироваться на то время, которое утверждено как основное».

Андрей Ложечкин рассказал, что на начальном этапе вывода ракеты-носителя на орбиту трасса пролегает над территорией Зейского района. Это, естественно, вызывает некоторое беспокойство, но, судя по имеющейся карте, ни один населённый пункт не оказывается в зоне проложенной трассы. Таким образом, эвакуации населения в безопасные районы не будет.

Зона падения первой ступени ракеты-носителя располагась на территориях Зейского и Тындинского районов. «Когда в октябре представители Роскосмоса совершали облёт района падения, – напомнил Андрей Юрьевич, – выяснилось, что там находятся люди. Главным образом, это рабочие артелей старателей. Хотя руководители золотодобывающих предприятий заявляют, что работы в том районе не ведутся».

В Роскосмосе сообщили, что за несколько дней до намеченного старта в Зейский район прибудут их представители. Они ещё раз облетят район падения, и если там обнаружатся люди, то они будут вывезены в безопасные места. В прошлом году это были посёлки Дипкун, Береговой и город Зея. В этом году схема эвакуации останется такой же.