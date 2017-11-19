В Благовещенске наградили тренеров по самбо

Благовещенских тренеров по самбо наградили за заслуги и достижения в просветительской, преподавательской и образовательный деятельности. Награждение состоялось в рамках 19-го Дальневосточного турнира по борьбе самбо среди юношей 2004-2006 годов рождения, посвященного 79-летию борьбы самбо и памяти МС СССР Виктора Лихогры.

Тренерскому составу, а именно Дмитрию Богодисту, Владимиру Тришину, Павлу Луневу и Андрею Семенову за заслуги и достижения в просветительской, преподавательской и образовательной деятельности были переданы из Москвы и вручены почетные нагрудные знаки и ордена Макаренко. А ДЮСШ № 5 вручили свидетельство и стелу «Лидер образования 2017 года».

Официальным днем рождения самбо считается 16 ноября 1938 года. По данному направлению спорта в городе Благовещенске работают две спортивные школы: ДЮСШ № 5 и спортивная школа олимпийского резерва, а также спортивный клуб «Витязь», в которых в общей сложности занимаются более 600 детей и подростков. В этих учреждениях воспитано 75 мастеров спорта, 4 МСМК, 350 КМС и перворазрядников. Юные самбисты неоднократно становились чемпионами и призерами Амурской области, Дальнего Востока, Европы и Мира, сообщает мэрия.