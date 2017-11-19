Хабаровский квартет «Триумф» назвал Благовещенск отправной точкой их карьеры

18 ноября в Амурской областной филармонии выступил хабаровский квартет «Триумф». Со сцены артисты рассказали, что Благовещенск принес им удачу – ровно год назад с областного центра Приамурья началась их гастрольная жизнь, после чего о коллективе узнал весь Дальний Восток.

В прошлом году их концерт настолько впечатлил благовещенцев, что в этот раз их уже ждали. Зрителей в зале было значительно больше, и среди них – уже множество поклонников.

За год квартет дал больше 30 концертов. Новую программу артисты назвали «Это наш путь». В нее, по признанию участников «Триумфа», вошло самое лучшее. Выступление прошло в двух отделениях: первое было посвящено русскоязычной музыке, во втором звучала зарубежная классика и эстрада. Песни исполнялись как квартетом, так и сольно.

Звучали: «Не отрекаются, любя», «Аве, Мария», песня «Мы вращаем Землю» из репертуара Владимира Высоцкого и другие композиции. Также артисты исполнили песни собственного сочинения. Зрителям пришёлся по душе «Орфей» Владимира Бабенко и переложение на русский язык одной из песен Шарля Азнавура. Зал кричал «браво».

Второе отделение было посвящено зарубежной музыке, и на поклоне многие аплодировали стоя.

Хабаровский «Триумф» вновь пообещал приехать в Благовещенск в следующем году. «В этом году мы побывали в Хабаровском крае, в Приморском крае, в Приамурье и Еврейской автономной области. Были в Китае с сольным концертом. Планируем не сбавлять темпов», – рассказал художественный руководитель «Триумфа» Владимир Бабенко.

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