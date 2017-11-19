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В Благовещенске ночью спасли детей из горящей квартиры

В Благовещенске ночью спасли детей из горящей квартиры
Фото: амурское управление МЧС

В Благовещенске ночью 19 ноября произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Воронкова. Пожарные спасли из огня троих взрослых и двоих детей. 8-летнего мальчика и 10-летнюю девочку с балкона горящей квартиры спустили по автолестнице.

Как сообщает амурское управление МЧС, на момент прибытия боевых расчетов с балкона квартиры на четвертом этаже валил густой черный дым. Одновременно с формированием звена газодымозащитной службы огнеборцы разворачивали автолестницу.

В итоге с балкона горящей квартиры по автолестнице были спасены двое детей: восьмилетний мальчик и десятилетняя девочка. Также звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры по лестничному маршу была спасена 79-летняя женщина, еще двоих жильцов соседней квартиры огнеборцы вывели из задымленного помещения в спасательных устройствах на свежий воздух.

Дети с отравлением продуктами горения и 79-летняя женщина с термическими ожогами правой кисти были доставлены в Амурскую областную клиническую больницу.

В результате происшествия огнем повреждена двухкомнатная квартира на четвертом этаже на площади около 20 квадратных метров, закопчены стены по всей площади. В тушении пожара были задействованы 20 человек и 6 единиц техники пожарно-спасательных частей и поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

По факту пожара проводится разбирательство, выясняются причины и обстоятельства его возникновения, виновные лица. На месте работали дознаватели отдела надзорной деятельности по городу Благовещенску и Благовещенскому району, эксперты испытательной пожарной лаборатории.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    за бабулей уже самой пора следить, а на нее двоих детей оставили.

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