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19ноября
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сегодня, 11:39 0

В районе поста ДПС полицейские задержали благовещенца с рюкзаком наркотиков

В районе поста ДПС на 124 километре дороги «Подъезд к Благовещенску» сотрудники полиции увидели двух молодых людей, один из которых нес рюкзак. При приближении полицейских пешеход бросил рюкзак и попытался скрыться. Но стражам порядка удалось задержать беглеца – 26-летнего жителя областного центра.

Полицейские также изъяли рюкзак. В нем, по заключению эксперта, находилось около 950 граммов марихуаны и 0,7 грамма гашишного масла. Предварительно установлено, что молодой человек самостоятельно изготовил наркотики для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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#закон

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