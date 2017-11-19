Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:56 0

От минус 15 до минус 26: прогноз погоды в Амурской области на 19 ноября

От минус 15 до минус 26: прогноз погоды в Амурской области на 19 ноября

В воскресенье, 19 ноября, в Амурской области будет преимущественно ясно, местами по Тындинскому району пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с северо-запада и севера со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура по северу составит минус 17…22, по северо-востоку – минус 21…26, по югу – минус 15…20 градусов.

В Благовещенске в этот день ясно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Термометры днем покажут около 15 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 108

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Морозно и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 18 ноября
Общество

Небольшая облачность и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 17 ноября
Общество

В некоторых районах Приамурья выпадет слабый снег: прогноз погоды на 17 ноября
Общество

До 13 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 16 ноября