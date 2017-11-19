От минус 15 до минус 26: прогноз погоды в Амурской области на 19 ноября

В воскресенье, 19 ноября, в Амурской области будет преимущественно ясно, местами по Тындинскому району пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с северо-запада и севера со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура по северу составит минус 17…22, по северо-востоку – минус 21…26, по югу – минус 15…20 градусов. В Благовещенске в этот день ясно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Термометры днем покажут около 15 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL