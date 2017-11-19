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19ноября
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сегодня, 10:39 4

В правительстве РФ утвердили базовую цену электроэнергии для Дальнего Востока

В правительстве РФ утвердили базовую цену электроэнергии для Дальнего Востока
Фото: BSN.ru

Правительство РФ установило базовый уровень цен на электроэнергию для субъектов Дальневосточного федерального округа на 2018 год. Это сделано для того, чтобы довести тариф для промышленных потребителей до планируемого уровня, то есть более низкого, чем сейчас, пишет «Российская газета».

В правительственном документе разъясняется, что сейчас уровень цен на электроэнергию на розничном рынке (за исключением населения) на Дальнем Востоке превышает базовый. Чтобы снизить нагрузку, Федеральная антимонопольная служба разработала поправки, которыми вводятся надбавка к цене на мощность в оптовом звене (без НДС) и определяется размер средств на реализацию задуманного.

Правила определения и применения надбавки на мощность (применяется до 2020 года) установлены правительственным постановлением 895 от 28 июля этого года. Там же прописан базовый уровень тарифов, надбавка к цене на мощность и порядок целевого использования средств. Документ разрабатывало Минэнерго. Смысл в том, чтобы снизить цены.

Предполагается, что поставщики электроэнергии за счет применения надбавки к цене на мощность получат дополнительный заработок на оптовом рынке, а затем эту сумму перечислят в бюджеты субъектов РФ на Дальнем Востоке, которые затем выдадут из этих средств субсидии гарантирующих поставщикам и энергосбытам для снижения тарифа. Перевалочный пункт – спецсчет «Русгидро». Размер субсидии рассчитают как объем выпадающих доходов энергоснабжающей компании из-за снижения тарифа.

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#Дальний Восток #энергетика

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Комментарии
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  • Vlad73

    Vlad73
    1 час назад

    В октябре для бизнеса подняли цены с 5.99 до 6.37 руб за 1 квт в Благовещенске, не верю в снижение энерготарифов.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Vlad73

    В октябре для бизнеса подняли цены с 5.99 до 6.37 руб за 1 квт в Благовещенске, не верю в снижение энерготарифов.



    Помни о предстоящих выборах, товарищ...



  • архивная

    архивная
    1 час назад

    А населению Амурской области повысят стоимость электороэнергии в 2018 году,простая арифметика.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    архивная

    А населению Амурской области повысят стоимость электороэнергии в 2018 году,простая арифметика.



    Если где-то убыло, значит где-то должно прибыть. Простая логика.



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