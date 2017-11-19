В правительстве РФ утвердили базовую цену электроэнергии для Дальнего Востока

Фото: BSN.ru

В правительственном документе разъясняется, что сейчас уровень цен на электроэнергию на розничном рынке (за исключением населения) на Дальнем Востоке превышает базовый. Чтобы снизить нагрузку, Федеральная антимонопольная служба разработала поправки, которыми вводятся надбавка к цене на мощность в оптовом звене (без НДС) и определяется размер средств на реализацию задуманного.

Правила определения и применения надбавки на мощность (применяется до 2020 года) установлены правительственным постановлением 895 от 28 июля этого года. Там же прописан базовый уровень тарифов, надбавка к цене на мощность и порядок целевого использования средств. Документ разрабатывало Минэнерго. Смысл в том, чтобы снизить цены.

Предполагается, что поставщики электроэнергии за счет применения надбавки к цене на мощность получат дополнительный заработок на оптовом рынке, а затем эту сумму перечислят в бюджеты субъектов РФ на Дальнем Востоке, которые затем выдадут из этих средств субсидии гарантирующих поставщикам и энергосбытам для снижения тарифа. Перевалочный пункт – спецсчет «Русгидро». Размер субсидии рассчитают как объем выпадающих доходов энергоснабжающей компании из-за снижения тарифа.