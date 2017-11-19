В Уссурийске нашли мертвым офицера из Амурской области

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В Уссурийске нашли тело 45-летнего офицера одной из воинских частей Приморья, пропавшего в июле этого года. Труп мужчины обнаружили в районе гаражей рядом с Северным городком. Известно, что погибший родом из Амурской области.

Как сообщает VL.ru, тело пропавшего майора Андрея Головлева 1972 года рождения, проходившего службу в одной из артиллерийских частей Уссурийска, нашли сослуживцы. Они обнаружили труп за гаражами недалеко от улицы Некрасова. Информацию об этом подтвердили волонтеры, помогавшие искать мужчину.

Местные жители утверждают, что у майора была отрублена голова. Официально эта информация не подтверждается. В военно-следственном управлении по Уссурийскому гарнизону и в пресс-службе Восточного военного округа в Хабаровске комментировать инцидент отказались.

Между тем, как рассказал корреспонденту Амур.инфо один из волонтеров, занимавшихся поисками мужчины, признаков криминальной смерти нет, голова отрублена не была. «Просто тело пролежало полгода, естественно, можно представить, в каком состоянии останки. Как сообщили нам криминалисты, уже была экспертиза, она показала, что смерть не криминальная, но сейчас, конечно, невозможно установить причину смерти. Скорее всего, ему просто стало плохо», – сказала волонтер.

Майор Андрей Головлев пропал в середине июля. В последний раз его видели в ночь с 10-го на 11-е число на улице Кирова. Со слов волонтера, рано утром он ушел из дома, этот момент сняли камеры наружного наблюдения на стоянке. Больше мужчину никто не видел. Попытки разыскать его успехом не увенчались. Как сообщает интернет-издание «Версия Инфо», было предположение, что пропавший уехал к родственникам в Амурскую область, но оно не подтвердилось. Все вещи и документы мужчины оставались на месте.

«Искали его везде, никаких следов не было. Территория сложная, заросшая, там речка рядом. Случайно нашли его на территории воинской части, опознали по документам и по фото. Знаю, что его тело вот-вот должны забрать родственники и увезти домой, в Благовещенск. У него там мама живет и другие родные. Он сам родом из Амурской области, просто служил в Уссурийске и соответственно остался жить», – добавила волонтер.