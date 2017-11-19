«Дискотека 80-х» отгремела в Благовещенске (фото)

Поздно вечером 18 ноября в Благовещенске завершилась «Дискотека 80-х», которая проходила в Grand Arena Ostrova. Горожане с головой окунулись в атмосферу тех лет, приобретя около 1 тысячи билетов.

Всё началось в 19:00 с открытия в Grand Arena «Нашего парка», собравшихся разогревал благовещенский коллектив «Фристайл». В 20:00 на сцену вышла группа «Маленький принц».

«О, сколько здесь красивых девчонок! – сказал фронтмен группы Александр Хлопков. – Что для вас главное, девчонки?»

«Деньги и любовь!» – прокричал кто-то из толпы.

«Ну что же, какие деньги? Любовь! А деньги будут! Я буду петь про любовь. Когда-то я посотрудничал с Игорем Николаевым, и у нас получились две песни», – произнес Александр Хлопков, и «Маленький принц» исполнил композиции «Мокрый асфальт» и «Оставьте осень мне».

В зале был установлен просторный подиум со столиками, где находилась большая часть зрителей. Многие пришли семьями и большими компаниями. Но на танцполе-«сковородке» тоже отплясывали сотни три зрителей с флажками «Авторадио», и со временем там становилось только теснее. В зале работало несколько видеооператоров, и изображение выводилось на большой экран. И когда камера направлялась в зал, танцующие изо всех сил махали себе с экрана.

Между выступлениями проходили различные конкурсы. Например, нужно было танцами «расколбасить» народ. Для горожан также работали несколько развлекательных площадок. На одной из них надо было угадать артистов, которые когда-либо приезжали на «Дискотеку 80-х» в Благовещенск. В случае успеха люди получали талон, который затем можно было обменять на бутерброд с колбасой или пиво.

Певица Алиса Мон назвала Благовещенск южным городом и пообещала приехать сюда еще. Для собравшихся она исполнила новую песню «Розовые очки» и «Алмаз» на бис.

Группа «На-На» долго тянуть не стала, начав с «Фаины». Народа на танцполе заметно прибавилось. «Нанайцам» стали дарить флажки.

«Это вместо цветов, да? – заметил один из участников коллектива. – Ну, ладно!»

Следом для горожан прозвучали композиции «Дорогой длинною» и «Где ты была?».

«Дискотека 80-х» продлилась до 23:00, а после «эстафетную палочку» приняли диджеи.

Подробно о «Дискотеке 80-х» в Grand Arena Ostrova читайте в рубрике «Культпросвет».