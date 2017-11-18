В Благовещенске спасли двух детей, застрявших на льдине на Зее

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В субботу, 18 ноября, в Благовещенске были спасены двое детей. Ребята застряли на льдине на реке Зее в районе автомобильного моста. На помощь юным амурчанам пришли спасатели.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, в ходе спасательной операции в 15:40 с льдины был снят мальчик 2002 года рождения. Второй ребенок, ему 11 лет, перепрыгнул на другую льдину, и эвакуировать его стало невозможно. Пришлось привлекать судно на воздушной подушке. В итоге обоих мальчиков спасли.

«Дети и спасатель были переданы скорой помощи, один из мальчиков доставлен в АОДКБ. Спасатель, рисковавший своей жизнью для спасения детей, от медицинской помощи отказался», – рассказали в управлении по делам ГОЧС Благовещенска.

Горожанам напоминают, что с наступлением первых осенних заморозков, когда начинается период ледостава, ни в коем случае нельзя выходить на лед. А при возникновении несчастных случаев необходимо обращаться в единую службу спасения по телефону 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 518-112.