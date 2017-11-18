«Дискотека 80-х» проходит в Благовещенске: онлайн-трансляция

Вечером 18 ноября в Grand Arena Ostrova Благовещенска проходит «Дискотека 80-х». Перед собравшимися выступают коллектив «Маленький Принц», Алиса Мон и гвоздь программы – группа «На-На».

«Дискотека 80-х» в Благовещенске является ежегодной, она проходит с 2003 года. В прошлом ее гостями становились Томас Андерс, C.C. Catch, Виктор Салтыков, группы Joy, Secret Service, Ottawan, Arabesque, «Комбинация» и другие звезды эпохи 80-х. В прошлом году для благовещенцев выступили Вадим Казаченко, Abba show и певица Сандра.

Для тех, кто хотел посетить мероприятие, но по какой-то причине не смог этого сделать, на Амур.инфо организована онлайн-трансляция с места события.