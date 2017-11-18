В Серышеве многодетная семья осталась без жилья и вещей после пожара

Фото: allufa.ru

В поселке Серышево 18 ноября сгорел частный дом. В результате без крыши над головой, вещей и документов осталась многодетная семья – четверо детей и двое взрослых. В помощь пострадавшим объявлен сбор средств.

Сгоревший дом находился в Серышеве по адресу: улица Пархоменко, 91. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о том, что на частном подворье горит жилой дом, поступило в 11:25. Два боевых расчета прибыли на место происшествия в 11:29 – в тот момент дом был объят пламенем. В 11:38 пожарные ликвидировали открытое горение. Огонь повредил дом изнутри и крышу по всей площади. Обстоятельства и виновник пожара сейчас устанавливаются.

В сгоревшем доме жили супруги и их дети – мальчики 3 и 9 лет, девочки 5 и 17 лет. Никто из них не пострадал – в момент пожара дома никого не было, кроме собаки, которая осталась жива, сообщила ИА «Амур.инфо» мать главы семейства Наталья Васильевна.

«Мы думаем, что взорвался котел, потому что начало гореть оттуда, где он находился. Сын в 8 часов приехал к нам, привез детей, а жена ушла на работу. И около 11 часов ему позвонили и сказали, что всё горит», – рассказала Наталья Васильевна.

Дом, который сегодня уничтожило пламя, приобретен семьей под материнский капитал. Этим летом к нему возвели большую пристройку. С нее, как полагают амурчане, и начался пожар.

Желающие оказать материальную помощь пострадавшим могут позвонить по номеру 8-914-562-72-53 (Наталья Васильевна П., мать). К этому номеру также привязан мобильный банк.