В Благовещенске соревнованиями отмечают Всероссийский день самбо (фото)

18 ноября в спорткомплексе «Юность» Благовещенска проходит 19-й Дальневосточный турнир по борьбе самбо. Соревнования приурочены к Всероссийскому дню самбо, который отмечается 16 ноября. В них участвуют юноши 2004-2006 годов рождения.

За победу борются порядка 90 спортсменов. Среди соревнующихся – только мальчики: девочки в Приамурье и, в частности в Благовещенске, самбо увлекаются значительно меньше.

Состязания проходят параллельно на двух площадках. Участники говорят, что в области самбо развивается, особенно популярно оно стало в последнее время.

Победители получат медали и кубки.