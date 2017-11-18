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сегодня, 15:28 0

В Благовещенске соревнованиями отмечают Всероссийский день самбо (фото)

В Благовещенске соревнованиями отмечают Всероссийский день самбо (фото)

18 ноября в спорткомплексе «Юность» Благовещенска проходит 19-й Дальневосточный турнир по борьбе самбо. Соревнования приурочены к Всероссийскому дню самбо, который отмечается 16 ноября. В них участвуют юноши 2004-2006 годов рождения.

За победу борются порядка 90 спортсменов. Среди соревнующихся – только мальчики: девочки в Приамурье и, в частности в Благовещенске, самбо увлекаются значительно меньше.

Состязания проходят параллельно на двух площадках. Участники говорят, что в области самбо развивается, особенно популярно оно стало в последнее время.

Победители получат медали и кубки.

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