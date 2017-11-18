ИА «Амур.инфо» награждено призом за вклад в развитие интернет-СМИ области

Вечером 17 ноября в Благовещенске состоялось награждение амурских журналистов и СМИ области в рамках фестиваля «Пpoфи-2017». Церемония прошла сразу после пресс-конференции, которую дал глава Приамурья Александр Козлов. Награды в том числе получили сотрудники ИА «Амур.инфо» и «Альфа-канала».

Информационному агентству был вручен специальный приз за вклад в развитие интернет-СМИ.

Призы получили также две сотрудницы «Альфа-канала»: Ирина Стругачева (на фото) была названа лучшим корреспондентом, Анна Краснобаева – лучшей ведущей информационной программы. Кроме того, «Альфа-новости» стала лучшей информационной программой.

«Для нас это было неожиданно, но очень приятно. Мы не участвовали как информационное агентство в конкурсе "Пpoфи-2017", участие принимали наши журналисты, наш фотограф. Получили награду всем коллективом», – прокомментировала главный редактор ИА «Амур.инфо» Нино Кохреидзе.