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Суд постановил заключить под стражу главу Циолковского Николая Кохно

Суд постановил заключить под стражу главу Циолковского Николая Кохно
Фото: gzt-sv.ru

В субботу, 18 ноября, Благовещенский городской суд избрал меру пресечения в отношении задержанного главы ЗАТО Циолковский Николая Кохно. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе суда, предполагается, что Николай Кохно будет находиться под стражей до 16 января 2018 года. В то же время чиновник имеет три дня на обжалование судебного решения.

Ранее Николай Кохно был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщало информагентство. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ситуацию с Кохно также комментировал губернатор Амурской области Александр Козлов. В частности, он отмечал, что случившееся – горе и дискредитация власти.

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#происшествия #Циолковский

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