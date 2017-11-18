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сегодня, 11:19 0

В Свободном мужчина скончался, попав под поезд

В Свободном мужчина скончался, попав под поезд
Фото: tutu.ru

17 ноября в Свободном произошла трагедия на железнодорожных путях – под поезд попал мужчина. От полученных травм он скончался.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Забайкальской железной дороги, это произошло в 00:44 17 ноября. Водитель состава применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

«По предварительной информации, мужчина переходил через железнодорожные пути в неустановленном месте, то есть там, где нет перехода», – отмечают в пресс-службе.

Документов у погибшего при себе не оказалось. По факту случившегося проводится расследование.

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#происшествия #Свободный #транспорт

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