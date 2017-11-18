В Благовещенск приедет Максим Галкин

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Весной 2018 года в Приамурье приедет Максим Галкин. Известный артист выступит в Благовещенске на сцене Общественно-культурного центра. Информация об этом появилась на сайте ОКЦ.

Выступление Галкина запланировано на 19:00 19 апреля. Программа, которую он привезет в областной центр, пока неизвестна, сообщила ИА «Амур.инфо» директор ОКЦ Надежда Багрова. Продажа билетов на концерт стартует на следующей неделе.

«Первоначально планировалось два концерта Максима Галкина, но у него сложный график, и его визита ждут многие дальневосточные города. Было принято решение, что в Благовещенске все-таки будет один концерт. Я думаю, что это будет хороший аншлаговый проект», – отметила Надежда Багрова.