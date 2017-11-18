ОНФ: в селе Чигири некачественно отремонтировали автодорогу

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Амурское отделение ОНФ взяло на контроль ситуацию с некачественным ремонтом автодороги в селе Чигири. Дорога, о которой идет речь, проходит по улице Центральной. Общественники при поддержке муниципальных властей добиваются от подрядной организации устранения выявленных недостатков.

О том, что ремонт участка сельской автодороги произведен с браком, экспертам ОНФ рассказали жители населенного пункта. По их словам, теперь, после ремонта, состояние дороги ухудшилось: на всем ее протяжении строители уложили асфальт волнами.

«Разбираясь в теории вопроса, эксперты Народного фронта выяснили, что ремонтные работы на объекте проводились строительной компанией, которая, согласно условиям шестимиллионного контракта, обязалась до 30 сентября 2017 года отремонтировать дорожное полотно на улицах Центральной и Восточной с устройством выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. В установленный срок работы были выполнены, однако дорожную проблему сельчан они не решили из-за допущенного строителями брака», – говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова.

Как сообщается на сайте ОНФ, общественники обратились к главе Благовещенского района Сергею Адаменко. Чиновники районной администрации проинспектировали объект и установили, что асфальтобетонное покрытие улицы Центральной по неровности не соответствует нормативным требованиям. Кроме того, по оценке специалистов, в отдельных местах имеется неоднородность зернового состава. Как итог – администрация района отказала строительной фирме в приемке работ до устранения недочетов.

Районные власти заверили активистов ОНФ, что намерены добиваться от подрядчика исполнения обязательств по контракту, в том числе в судебном порядке.