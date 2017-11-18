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сегодня, 09:04 0

СМИ: космодром Восточный откроют для китайских туристов

СМИ: космодром Восточный откроют для китайских туристов
Фото: 1c-wiseadvice.ru

Космодром Восточный впервые будет открыт для китайских туристов. Об этом пишет ИА «Синьхуа» со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что Китайско-российский центр делового сотрудничества «Интерплюс» определит состав группы из 10 китайцев для посещения космодрома. Граждане КНР смогут наблюдать за пуском ракеты с Восточного, который намечен на 28 ноября.

Информации из официальных источников по этому поводу пока не поступало.

Как сообщало Амур.инфо, на Восточном продолжается подготовка ко второму в истории космодрома старту. 28 октября сюда были доставлены блоки ракеты-носителя «Союз-2.1б». 7 ноября на Восточном завершилась механическая сборка пакета ракеты-носителя.

Составлен и утвержден предварительный список мест, где оборудуют смотровые зоны, откуда можно будет наблюдать за пуском. В этом году все смотровые площадки созданы на базе кафе, расположенных вдоль федеральной трассы «Амур». Пока их четыре.

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#Китай #космодром

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