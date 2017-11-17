Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17ноября
Предыдущая новость
сегодня, 23:06 0

Резиденты ТОР «Белогорск» смогут строить жилье для своих работников

Правительство России дополнило виды экономической деятельности для инвесторов ТОР «Белогорск». Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Мера означает, что резиденты ТОР «Белогорск» смогут строить в ней жилье для своих работников.

«Для инвесторов один из главных вопросов связан с привлечением сотрудников. Это вопрос и размещения работников в комфортных условиях. (…) После принятия постановления правительства Российской Федерации инвесторы в ТОР "Белогорск" могут строить жилые дома и социальные объекты для работников своих предприятий. Благодаря налоговым преференциям стоимость жилья получается более дешевым, а само оно становится более доступным», – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По его словам, в ближайшее время планируется внести подобные изменения и в другие постановления о дальневосточных ТОРах.

Просмотров всего: 32

#Белогорск #российская власть #строительство #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

В достройке белогорского ФОКа примет участие «Газпром»
Общество

Белогорский стадион «Амурсельмаш» активно готовится к зимнему сезону
Общество 10

Амурский застройщик «СК "Дальсвет"» признан банкротом
Общество 1

Тындинский предприниматель: разрушенное здание можно превратить в удобную гостиницу