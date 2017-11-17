Резиденты ТОР «Белогорск» смогут строить жилье для своих работников

Правительство России дополнило виды экономической деятельности для инвесторов ТОР «Белогорск». Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Мера означает, что резиденты ТОР «Белогорск» смогут строить в ней жилье для своих работников.

«Для инвесторов один из главных вопросов связан с привлечением сотрудников. Это вопрос и размещения работников в комфортных условиях. (…) После принятия постановления правительства Российской Федерации инвесторы в ТОР "Белогорск" могут строить жилые дома и социальные объекты для работников своих предприятий. Благодаря налоговым преференциям стоимость жилья получается более дешевым, а само оно становится более доступным», – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По его словам, в ближайшее время планируется внести подобные изменения и в другие постановления о дальневосточных ТОРах.