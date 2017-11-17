Губернатор Приамурья назвал горем ситуацию с главой Циолковского

Губернатор Амурской области Александр Козлов прокомментировал ситуацию, повлекшую задержание главы ЗАТО Циолковский Николая Кохно. Этой проблеме он посвятил пост в собственном Инстаграме, а также затронул ее, отвечая на вопросы на пресс-конференции 17 ноября.

«Знаю, многие думают, что все эти слова: борьба с коррупцией, личными интересами и взяточничеством – пустой звук. Поговорят, и пройдет... Нет. Времена изменились. Неприкасаемых нет. Без каких-либо преференций и отсылок к предыдущим заслугам», – написал в Инстаграме Александр Козлов.

На сегодняшней пресс-конференции глава области сообщил, что знает, за что задержан Николай Кохно. Эти сведения он не озвучил, отметив лишь, что «ситуация глубокая».

«Это горе, когда высокое должностное лицо сотворило это. Это же дискредитация власти, на самом деле», – сказал Козлов.

Как сообщало Амур.инфо, глава ЗАТО Циолковский Николай Кохно был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере». В ближайшие дни в отношении Кохно должна быть избрана мера пресечения.