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Александр Козлов ответил жителям Зеи на вопрос о высоких тарифах на электроэнергию

Александр Козлов ответил жителям Зеи на вопрос о высоких тарифах на электроэнергию

Вечером 17 ноября в Благовещенске прошла пресс-конференция губернатора Амурской области Александра Козлова. Один из заданных журналистами вопросов касался высоких тарифов на электроэнергию в городе Зея. Ранее жители Зеи направили в адрес губернатора коллективное письмо, посвященное этой проблеме.

Как сообщало Амур.инфо, горожане отмечали, что большая часть многоквартирных домов Зеи отапливается от электрокотельной Зейской ГЭС и стоимость одной гигакалории составляет 1 400 рублей. Часть многоэтажек получает тепло от угольных котельных, где средняя стоимость гигакалории составляет уже 4 000 рублей. В результате жильцы одинаковых, но расположенных в разных домах квартир платят за тепло и горячую воду разные суммы, причем у одних эта сумма в два-три раза больше.

«Я, когда был министром жилищно-коммунального хозяйства, приезжал в Зею и хотел также весь ресурс переключить на зейскую котельную, электрическую, при тарифе 1 200. Энергетики объяснили все очень кратко, лаконично и правильно: тариф, который сегодня существует на этой котельной, он используется именно на технологические нужды. (…) Эта котельная идет на балансе как для хознужд, для собственных нужд ("РусГидро" – Прим. ред.)», – пояснил Александр Козлов.

По словам губернатора, эту проблему главное – «не ухудшить», ведь руководство «РусГидро» имеет право поднять этот тариф. С точки зрения коммерции он не оправдан. Однако пока тариф сохраняется, что Козлов назвал «удивительным фактом».

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#губернатор #Зея #СМИ #энергетика

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    это не ответ-губер он или не губер-пусть грохнет кулачком по столу и скажет мать вашу-огого-зычным голосом

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Вот это ответ, сказал как отрезал! Жители города Зеи небось аплодировали стоя и просили на бис!!! После таких вот слов и решения вопроса, снова переизберут на новый срок, как пить дать, но только не жители региона, а как всегда сверху. Ну а вы, жители, держитесь...

  • бичегорец

    бичегорец
    1 час назад

    Ответ заслуженного бодречка.Что министром был,что губером,хрен редьки не слаще...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Это слова не мальчика и не мужа.

    Это просто бред полный.

    Это не руководитель региона , это подкаблучник всего и вся что нагло грабит регион.

    Чей регион и кто в доме хозяин?

    А русгидра туточки просто в гости зашла как и многие другие.

    Я так думаю.

    Так чего губернатор перед ними стелица?

  • Коментатор

    Коментатор
    36 минут назад

    я так понял ответ звучал так : "будете много п*****ь еще повысим"

  • холостяк

    холостяк
    11 минут назад

    По словам губернатора, эту проблему главное – «не ухудшить», ведь руководство «РусГидро» имеет право поднять этот тариф. С точки зрения коммерции он не оправдан. Однако пока тариф сохраняется, что Козлов назвал «удивительным фактом».

    Все правильно ведь доллар с евро дорожает а отдыхать за границей дорого, Бензин дорожает. Почему бы вода в реке не подорожала? Вот еще одну ГЭС построим, возможно снизим цену.

  • Форсети

    Форсети
    8 минут назад

    3.4

  • Uran239

    Uran239
    3 минуты назад

    Балдею с губера и заголовков:Назвал горем ситуацию с главой Циолковского; в Приамурье создадут управление (новых бездельников) по борьбе с коррупцией; А.Козлов проводит пресс-конференцию. Только одни слова и ничего нового. Три гидры, а тарифы охренеть и ...

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