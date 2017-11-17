Александр Козлов ответил жителям Зеи на вопрос о высоких тарифах на электроэнергию

Вечером 17 ноября в Благовещенске прошла пресс-конференция губернатора Амурской области Александра Козлова. Один из заданных журналистами вопросов касался высоких тарифов на электроэнергию в городе Зея. Ранее жители Зеи направили в адрес губернатора коллективное письмо, посвященное этой проблеме.

Как сообщало Амур.инфо, горожане отмечали, что большая часть многоквартирных домов Зеи отапливается от электрокотельной Зейской ГЭС и стоимость одной гигакалории составляет 1 400 рублей. Часть многоэтажек получает тепло от угольных котельных, где средняя стоимость гигакалории составляет уже 4 000 рублей. В результате жильцы одинаковых, но расположенных в разных домах квартир платят за тепло и горячую воду разные суммы, причем у одних эта сумма в два-три раза больше.

«Я, когда был министром жилищно-коммунального хозяйства, приезжал в Зею и хотел также весь ресурс переключить на зейскую котельную, электрическую, при тарифе 1 200. Энергетики объяснили все очень кратко, лаконично и правильно: тариф, который сегодня существует на этой котельной, он используется именно на технологические нужды. (…) Эта котельная идет на балансе как для хознужд, для собственных нужд ("РусГидро" – Прим. ред.)», – пояснил Александр Козлов.

По словам губернатора, эту проблему главное – «не ухудшить», ведь руководство «РусГидро» имеет право поднять этот тариф. С точки зрения коммерции он не оправдан. Однако пока тариф сохраняется, что Козлов назвал «удивительным фактом».