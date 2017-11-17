В достройке белогорского ФОКа примет участие «Газпром»

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Компания «Газпром» поможет завершить строительство ФОКа имени Солнечникова в Белогорске. Об этом журналистам 17 ноября сообщил глава Приамурья Александр Козлов.

«Белогорский ФОК мы включили в перечень объектов для взаимодействия с "Газпромом". При встрече с Алексеем Борисовичем Миллером мы договорились о том, что "Газпром" не только будет реализовывать крупные стройки на территории Амурской области, но в том числе и реализовывать свои программы. У "Газпрома" есть хорошая программа "Газпром – детям". В рамках этой программы нам удалось восстановить и достроить бассейн в городе Свободном и одно из футбольных полей в Прогрессе. Это порядка 100 миллионов рублей – мы потратили и сдали эти объекты. Оба объекта имели статус незавершенного строительства. И мы для себя приняли решение, что мы в первую очередь будем достраивать незавершенное строительство», – сказал губернатор.

В настоящее время ФОК в Белогорске построен на 65 %. Его открытие намечено на 7 ноября 2018 года.