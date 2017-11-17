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В Приамурье создадут управление по борьбе с коррупцией

В Приамурье создадут управление по борьбе с коррупцией

В правительстве Амурской области будет создано новое управление, которое займется борьбой с коррупцией. Об этом журналистам на пресс-конференции 17 ноября рассказал губернатор Приамурья Александр Козлов.

По его словам, управление придет на смену отделу по борьбе с коррупцией. Его полномочия, таким образом, будут расширены. Произойдет это в соответствии с федеральным законодательством.

«За 2016 год мы выявили порядка 188 фактов (нарушений со стороны чиновников – Прим. ред.). Это неверные декларации, то есть не все доходы были показаны – порядка 76 фактов. Остальные, в принципе, это были в большинстве занятия коммерческой деятельностью, что не предусмотрено, если ты являешься государственным служащим. У нас к административной ответственности привлечено больше 160 человек муниципальных, государственных служащих за прошлый год», – сказал Александр Козлов.

Управление должно начать работу 1 января 2018 года.

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#губернатор #СМИ

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Комментарии
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    1 минута назад

    Сцуко, хотел написать - и пусть его возглавит Козлов. Открываю новость - опа, знакомое лицо.

  • Братеев

    Братеев
    4 секунды назад

    это управление пусть живёт на деньги собранные за коррупцию-что полиции что ли мало?

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