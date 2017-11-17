В Приамурье создадут управление по борьбе с коррупцией

В правительстве Амурской области будет создано новое управление, которое займется борьбой с коррупцией. Об этом журналистам на пресс-конференции 17 ноября рассказал губернатор Приамурья Александр Козлов.

По его словам, управление придет на смену отделу по борьбе с коррупцией. Его полномочия, таким образом, будут расширены. Произойдет это в соответствии с федеральным законодательством.

«За 2016 год мы выявили порядка 188 фактов (нарушений со стороны чиновников – Прим. ред.). Это неверные декларации, то есть не все доходы были показаны – порядка 76 фактов. Остальные, в принципе, это были в большинстве занятия коммерческой деятельностью, что не предусмотрено, если ты являешься государственным служащим. У нас к административной ответственности привлечено больше 160 человек муниципальных, государственных служащих за прошлый год», – сказал Александр Козлов.

Управление должно начать работу 1 января 2018 года.