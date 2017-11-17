В Благовещенске появился фитнес для собак (фото)

В Благовещенске открылся фитнес для собак. Хвостатых клиентов тренирует студентка Амурского аграрного колледжа. Она готова помочь животным похудеть и держать себя в форме. Но некоторые специалисты считают, что в первую очередь собакам поможет не фитнес, а правильный образ жизни.

Один из тех, кого привели на «собачий» фитнес – щенок породы сиба-ину. Хозяева считают, что такие нагрузки помогут их питомцу быть в отличной форме. А значит – побеждать в выставках и завоевывать титулы.

Поймать равновесие и устоять на балансировочных дисках – такие упражнения могут выполнить даже самые неуклюжие собаки, если их правильно мотивировать. Так, успехи восьмимесячной Такары подкрепляют лакомством, а вот те, кто пришел в фитнес-зал скинуть лишние килограммы, будут худеть за любимые игрушки.

Тренирует собак самый молодой хендлер в Благовещенске. Елизавете Шиловской всего 16 лет, но она с собаками на «ты» с самого детства. Семья девушки держит питомник, учится Елизавета на ветеринара.

«Фитнесом, вообще, можно решить многие проблемы. Опять же лишний вес, размёт передних и задних лап, короткое плечо или скованные движения. То есть многое можно поправить», – говорит Елизавета Шиловская.

Девушка рассказывает, что проходила специальные мастер-классы по дог-фитнесу в Хабаровске и Южно-Сахалинске. Опытные собаководы говорят, что подобные занятия с животными требуют немало знаний и опыта.

«В первую очередь, у человека должно быть ветеринарное образование, кинологическое, какие-то знания зоопсихологии, потому что вы же все равно будете как-то объяснять собаке, что она должна это делать. Основы биомеханики обязательно должны быть. Необходимо пройти курсы фитнеса, чтобы человек знал, какие мышцы и как работают, чтобы не навредить животному», – отмечает начальник клуба служебного и любительского собаководства Оксана Притула.

С этим согласны и ветеринары. Врачи говорят: особо осторожно надо быть с теми хвостатыми клиентами, которые действительно страдают лишним весом. Это лабрадоры, таксы, спаниели и мопсы – собаки этих пород генетически предрасположены к ожирению.

«Если непрофессионально к этому подойдете, не проведете предварительное обследование, чтобы узнать, какие заболевания уже есть на этот момент, то в дальнейшем вы можете навредить сердцу. При ожирении возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с суставами. И как результат выдадите нагрузку и еще больше отяготите данную проблему. Здесь, возможно, и нужно этим заниматься, но очень профессионально. Здесь слишком велик риск ошибок, с которыми даже мы потом не сможем справиться», – рассказывает главный врач ветеринарной клиники Денис Федоренко.

Кинологи и ветеринары сходятся в одном: избавиться от ожирения и поддерживать собаку в форме можно и без специальных упражнений. Для этого необходимо следить за питанием своего питомца, не перекармливать его и не забывать про длительные прогулки и подвижные игры. Для собаки это и есть естественный фитнес.