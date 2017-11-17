В ГДК Благовещенска поздравили с днем рождения Деда Мороза

В Городском доме культуры Благовещенска поздравляли с днем рождения Деда Мороза. Этот праздник в России официально отмечают 18 ноября. Считается, что в этот день в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы.

Сколько лет зимнему волшебнику, точно неизвестно, но предполагается, что более двух тысяч. Деда Мороза поздравляли творческие коллективы Городского дома культуры – актеры театральной студии, танцоры и вокалисты. А сам волшебник пообещал, что обязательно придет ко всем в гости в новогоднюю ночь.

«В свой день рождения я очень рад видеть друзей в Городском доме культуры – будет много интересного. А кто не успеет – не переживайте: в Новый год я посещу всех-всех детишек!» – заявил герой праздника.