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В ГДК Благовещенска поздравили с днем рождения Деда Мороза

В ГДК Благовещенска поздравили с днем рождения Деда Мороза

В Городском доме культуры Благовещенска поздравляли с днем рождения Деда Мороза. Этот праздник в России официально отмечают 18 ноября. Считается, что в этот день в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы.

Сколько лет зимнему волшебнику, точно неизвестно, но предполагается, что более двух тысяч. Деда Мороза поздравляли творческие коллективы Городского дома культуры – актеры театральной студии, танцоры и вокалисты. А сам волшебник пообещал, что обязательно придет ко всем в гости в новогоднюю ночь.

«В свой день рождения я очень рад видеть друзей в Городском доме культуры – будет много интересного. А кто не успеет – не переживайте: в Новый год я посещу всех-всех детишек!» – заявил герой праздника.

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#дети #отдых #праздники

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Комментарии
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  • mishkaplin

    mishkaplin
    1 час назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

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