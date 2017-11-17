Александр Козлов проводит пресс-конференцию: онлайн-трансляция

В пятницу вечером, 17 ноября, в Благовещенске проходит пресс-конференция губернатора Амурской области Александра Козлова. Глава Приамурья отвечает на вопросы журналистов со всего региона.

Представителей СМИ интересуют, в частности, недавнее задержание главы ЗАТО Циолковский Николая Кохно, задолженность по выплате заработной платы в Амурской области и другие вопросы.

Следить за пресс-конференцией в режиме онлайн можно на Амур.инфо.