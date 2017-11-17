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сегодня, 18:53 2

Александр Козлов проводит пресс-конференцию: онлайн-трансляция

Александр Козлов проводит пресс-конференцию: онлайн-трансляция

В пятницу вечером, 17 ноября, в Благовещенске проходит пресс-конференция губернатора Амурской области Александра Козлова. Глава Приамурья отвечает на вопросы журналистов со всего региона.

Представителей СМИ интересуют, в частности, недавнее задержание главы ЗАТО Циолковский Николая Кохно, задолженность по выплате заработной платы в Амурской области и другие вопросы.

Следить за пресс-конференцией в режиме онлайн можно на Амур.инфо.

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#губернатор #СМИ

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Комментарии
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  • mishkaplin

    mishkaplin
    1 час назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Ужасный звук.

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