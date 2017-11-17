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17ноября
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Приамурье договорилось с китайским Цицикаром совместно развивать хоккей

Приамурье договорилось с китайским Цицикаром совместно развивать хоккей
Фото: minsportamur.ru

Минспорта Амурской области и управление по физической культуре и спорту города Цицикар (КНР) договорились о совместном развитии хоккея. Переговоры прошли в Благовещенске в пятницу, 17 ноября. Стороны подписали договор о совместном проведении спортивных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, решение развивать любительский хоккей в международном формате возникло не спонтанно. Взрослые и детские команды Благовещенска и Цицикара неоднократно встречались на хоккейных площадках двух стран, однако эти встречи не носили систематический характер. С 2018 года совместные мероприятия будут проходить один раз в три месяца. Расходы по приему гостей будет нести принимающая сторона.

Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Цицикара Чэнь Ваньи рассказал, что в его городском округе очень большой интерес к хоккею среди детей и молодежи. Спортивный чиновник из КНР выразил надежду, что мероприятия на постоянной основе будут способствовать развитию хоккея на сопредельных территориях. Товарищескими матчами и турнирами стороны решили не ограничиваться: в дальнейшем планируется создание своего рода лиги любительских команд Цицикара и Амурской области. Для китайских хоккеистов российские тренеры будут проводить мастер-классы.

В ближайшее время стороны согласуют календарь проведения соревнований.

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#Китай #областная власть #спорт

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    14 минут назад

    Мы без Китая уже и хоккей не тянем.

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