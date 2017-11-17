В Благовещенске амурские журналисты обсудили проблемы и будущее региональных СМИ

17 ноября в Благовещенске прошел круглый стол, посвященный проблемам СМИ Амурской области. Его провели в рамках областного фестиваля СМИ «Профи». Участие в мероприятии приняли около пятидесяти журналистов из разных городов и районов Приамурья.

На территории Амурской области зарегистрировано более 80 различных средств массовой информации. Собравшиеся говорили о дальнейшей судьбе региональных телеканалов, газет и интернет-изданий, дополнительном финансировании от местных властей и доходах, которые можно получить от рекламы. Журналисты обсуждали, можно ли выжить региональным изданиям без бюджетных денег.

На круглом столе говорили и о проблемах местных телекомпаний. С приходом цифрового телевидения и отключением аналогового сигнала они окажутся на грани закрытия.

«На мой взгляд, просто меняется рынок телевидения. Все мы знаем, что до 1 октября следующего года аналог будет отключен и останется только мультиплекс. Отдельно все местные телекомпании не выживут в нынешних условиях», – отметил генеральный директор ООО «АмурМедиа» Руслан Дуб.

«У нас до сих пор нет нормативной документации, подтверждающей дату отключения аналога. То есть пока мы можем гипотетически предполагать, что в 2018 году будет отключение аналога. Мы не знаем – это 1 июля или 31 декабря, у нас нет понимания. В федеральном бюджете на 2018 год, насколько я знаю, пока эти деньги есть», – сказал заместитель министра внутренней и информационной политики Амурской области Андрей Дюмин.