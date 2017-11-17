Полиция выяснила, кто стрелял в Благовещенске в конце октября

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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, полицейские установили автомобиль, на котором, предположительно, передвигался злоумышленник. Машину обнаружили в нескольких кварталах от места происшествия. Стрелявшим оказался житель Благовещенска 1986 года рождения – хозяин этого авто.

При допросе молодой человек пояснил, что вышел из автомобиля, дважды выстрелил в воздух, после чего сел в свою машину и уехал.

Как сообщало Амур.инфо, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Оружие, из которого, возможно, производили выстрелы, изъято и направлено на экспертизу.