Полиция выяснила, кто стрелял в Благовещенске в конце октября
Полиция Благовещенска установила личность человека, устроившего стрельбу в одном из районов областного центра. Это произошло вечером 30 октября в районе дома № 197 по улице Октябрьской. Тогда очевидцы сообщали, что неизвестные обстреляли автомобиль с двух сторон.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, полицейские установили автомобиль, на котором, предположительно, передвигался злоумышленник. Машину обнаружили в нескольких кварталах от места происшествия. Стрелявшим оказался житель Благовещенска 1986 года рождения – хозяин этого авто.
При допросе молодой человек пояснил, что вышел из автомобиля, дважды выстрелил в воздух, после чего сел в свою машину и уехал.
Как сообщало Амур.инфо, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Оружие, из которого, возможно, производили выстрелы, изъято и направлено на экспертизу.
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