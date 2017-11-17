«Дискотека 80-х», мужской квартет «Триумф» и «Дед Мороз шоу»: выходные в Благовещенске

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В эти выходные благовещенцы и гости города смогут побывать на нескольких спектаклях, посетить «Дискотеку 80-х», посмотреть выступление мужского квартета «Триумф» и заглянуть на мастер-классы. Кроме того, в городе пройдут разные спортивные мероприятия. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 18 ноября

Дом ремесел приглашает на мастер-класс по народной кукле и мастер-класс в технике бисероплетение. Оба начнутся в 10:15. Необходима предварительная запись.

Под Благовещенском, в районе Черемхово, состоится открытый турнир города по ловле на мормышку со льда. Регистрация в 08:00, старт соревнования – в 09:00.

В спорткомплексе «Юность» пройдет 19 Дальневосточный турнир по борьбе самбо среди юношей 2004-2006 годов рождения. Начало в 12:00.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Приключение в стране Мераликундии», а в 13:00 – спектакль «Бука».

В театре драмы можно будет посмотреть комедию в двух действиях «Брачный договор». Начало в 18:00.

Филармония в 18:00 приглашает на концерт мужского квартета «Триумф». Артисты привезут в Благовещенск программу «Это наш путь».

В Grand Arena Ostrova в 19:00 начнется 11-й музыкальный фестиваль «Авторадио» «Дискотека 80-х». На дискотеку приедут Алиса Мон, «Маленький принц» и легендарная группа «На-На».

Воскресенье, 19 ноября

Дом ремесел организует два мастер-класса – по керамике и в технике бисероплетение. Оба начнутся в 10:15. Необходима предварительная запись.

В спорткомплексе «Юность» пройдут классификационные соревнования по художественной гимнастике «Надежда тренера». Начало в 11:00.

В ГДК состоится премьера спектакля театра-студии «Демиурги» под названием «Бермудский квадрат». Начало в 17:00.

Детская областная библиотека в 11:00 приглашает на мастер-класс «Украшаем елку» от мастерской прикладного творчества «Чудеса».

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Лисичка-сестричка». В театре драмы можно будет посмотреть сказку «Бамбуковый остров». Начало в 12:00. А в 18:00 здесь покажут комедию в двух действиях «Палата бизнес-класса».

В ТРЦ «Острова» пройдет «Дед Мороз шоу». С 12:00 до 18:00 горожан ждет новогодняя ярмарка, семейные мастер-классы, шоу-программа, а также розыгрыш билета в резиденцию Деда Мороза и другое.

Суббота и воскресенье, 18 и 19 ноября

Оба дня в городе будет проходить командный кубок Благовещенска по шахматам. Начало – в 14:00. Место проведения – Амурская областная библиотека и спорткомплекс «Юность».

Детская областная библиотека приглашает в «Клуб креативного мышления». В субботу начало в 15:00 для детей 6-8 лет, в воскресенье – в 14:00 для детей 9-11 лет. Также здесь организуют курс занятий для детей от 5 до 10 лет «Детская мягкая школа». В субботу начало в 16:00 для детей 5-7 лет,. В воскресенье начало в 15:00 для детей 8-10 лет.

Репертуар благовещенских кинотеатров можно посмотреть на Амур.инфо в разделе «Афиша».