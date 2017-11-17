Белогорский стадион «Амурсельмаш» активно готовится к зимнему сезону

Заливка катка, подготовка лыжни, обновление инвентаря, иллюминация, праздничное оформление: стадион «Амурсельмаш» готовится к большому зимнему сезону. На объекте второй день идет заливка катка, площадью 6 тысяч квадратных метров. Работают специалисты в две смены, днем и ночью.

«Как только выпал снег, мы сформировали борт для катка и приступили к заливке, – пояснила директор стадиона Оксана Аметова. – В первую очередь необходимо подготовить базу. Затем предстоит уложить светодиодную ленту для иллюминации и завершить заливку катка. В этом году протяженность подсветки увеличиваем. Для оформления потребуется 600 метров дюралайта. Вскоре планируем приступить к заливке коробки для занятий хоккеистов. Ее, как и в прошлом году, организуем на баскетбольной площадке. В планах открыть ледовый сезон 2 декабря».

В ближайшие дни на стадионе будет подготовлена лыжня. Администрация стадиона планирует обновить спортивный инвентарь. В планах – к 175 имеющимся парам коньков приобрести еще 40. Цены в пункте проката останутся на уровне прошлого года. Час пользования коньками стадиона обойдется в 100 рублей, со своими коньками услуга стоит 50 рублей, заточка – 150 рублей. В прокате также будут лыжи, санки-ледянки и хоккейный инвентарь, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Каток будет работать со вторника по четверг с 10 утра до 20 часов, в пятницу и субботу – с 10 утра до 22:00, в воскресенье – с 10:00 до 21:00, понедельник – выходной.

Ближе к Новому году будет залита горка для детей, установлены пневмофигуры Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика, елка.