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17ноября
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сегодня, 16:36 0

Благовещенский предприниматель утаил более 13 миллионов рублей налогов

Благовещенский предприниматель утаил более 13 миллионов рублей налогов
Фото: gorodkirov.ru

Амурские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 50-летнего индивидуального предпринимателя в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, бизнесмен в общей сложности не перечислил бюджету 13,5 миллиона рублей.

Следователи установили, что обвиняемый осуществлял самостоятельную деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг. Он достоверно знал, что является самостоятельным плательщиком налогов и обязан их уплачивать в бюджет Российской Федерации.

Как полагает следствие, на протяжении 2012-2014 годов предприниматель включал в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения, в результате в бюджетную систему не были своевременно перечислены более 13,5 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. Однако совершение им преступления подтверждается результатами проведенной экспертизы, показаниями свидетелей и другими материалами уголовного дела. Следователем приняты меры по наложению ареста на имущество подследственного на общую сумму более 14 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает областное управление.

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#налоги #происшествия

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