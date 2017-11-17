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17ноября
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сегодня, 16:22 7

Амурский застройщик «СК "Дальсвет"» признан банкротом

Амурский застройщик «СК

Арбитражный суд Амурской области признал амурского застройщика ООО «Строительная компания "Дальсвет"» банкротом. Предприятие будет ликвидировано, в отношении него начато конкурсное производство.

Решение было вынесено после обращения в суд ООО «Электромонтажкомплект». «Дальсвет» должен был погасить задолженность перед этой компанией в размере 343 276 рублей, однако этого не произошло, сообщается на сайте Арбитражного суда.

Конкурсное производство в отношении «СК "Дальсвет"» было открыто сроком до 12 февраля 2018 года. Конкурсным управляющим должника утвердили Виталия Дмитрова.

Судебное разбирательство, где будет рассмотрен отчет конкурсного управляющего, назначили на 08:30 12 февраля 2018 года.

Как сообщало Амур.инфо, ООО «Строительная компания "Дальсвет"» возводило в Благовещенске жилой многоэтажный дом по адресу: улица Новая, 24. Он стал долгостроем: строительство началось еще в 2013 году, однако дом удалось ввести в эксплуатацию только 6 июня 2017 года. Один из недовольных дольщиков проводил одиночный пикет в Москве.

Просмотров всего: 785

#строительство #суды

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    А что теперь будет с объектом на Шевченко-Красноармейской, на месте бывшего городского рынка. Кто руины разбирать будет? Огромный квартал заняли. Наверное, у нас в городе земли очень много, до многолетнего недостроя никому и дела нет.

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    Кварц

    А что теперь будет с объектом на Шевченко-Красноармейской, на месте бывшего городского рынка. Кто руины разбирать будет? Огромный квартал заняли. Наверное, у нас в городе земли очень много, до многолетнего недостроя никому и дела нет.



    по-видимому этот объект и добил его. может китайцы все-таки выкупят под достройку очередного ТРЦ?



  • full

    full
    1 час назад

    А кто будет поддерживать в порядке доски настила вдоль стройки? Там скоро люди ноги уже начнут ломать.

  • ALEX90-BLG

    ALEX90-BLG
    1 час назад

    Кто нибудь перекупит да достроит.

    Дальсвет та еще шарага, работал как то с ними еще в 2011-2012х годах, так они деньги перечисляли на расчетный счет только через пол года минимум, и то после того, как к ним каждую неделю ходишь и требуешь чтобы перевели. потом просто перестал работать с этой компанией.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    как-же так? идет рост экономики, а тут нате банкрут, куда смотрят вожди и хфюреры и бодряки

  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    1 час назад

    Кварц

    А что теперь будет с объектом на Шевченко-Красноармейской, на месте бывшего городского рынка. Кто руины разбирать будет? Огромный квартал заняли. Наверное, у нас в городе земли очень много, до многолетнего недостроя никому и дела нет.



    Да не переживайте Вы так. Все будет хорошо!.... Нас правительство, говорят, слушает...)))

    http://www.amur.info/news/2017/11/17/131982.

  • MisterTwister

    MisterTwister
    1 час назад

    Область идёт в бездну семимильными шагами. Дела идут - результат виден.

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