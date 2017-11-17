Амурский застройщик «СК "Дальсвет"» признан банкротом

Арбитражный суд Амурской области признал амурского застройщика ООО «Строительная компания "Дальсвет"» банкротом. Предприятие будет ликвидировано, в отношении него начато конкурсное производство.

Решение было вынесено после обращения в суд ООО «Электромонтажкомплект». «Дальсвет» должен был погасить задолженность перед этой компанией в размере 343 276 рублей, однако этого не произошло, сообщается на сайте Арбитражного суда.

Конкурсное производство в отношении «СК "Дальсвет"» было открыто сроком до 12 февраля 2018 года. Конкурсным управляющим должника утвердили Виталия Дмитрова.

Судебное разбирательство, где будет рассмотрен отчет конкурсного управляющего, назначили на 08:30 12 февраля 2018 года.

Как сообщало Амур.инфо, ООО «Строительная компания "Дальсвет"» возводило в Благовещенске жилой многоэтажный дом по адресу: улица Новая, 24. Он стал долгостроем: строительство началось еще в 2013 году, однако дом удалось ввести в эксплуатацию только 6 июня 2017 года. Один из недовольных дольщиков проводил одиночный пикет в Москве.