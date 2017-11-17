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17ноября
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сегодня, 17:00 3

В конкурсе «Мои 80-е» определился финальный победитель

В конкурсе «Мои 80-е» определился финальный победитель

На Амур.инфо завершился конкурс «Мои 80-е», призом в котором была пара билетов на «Дискотеку 80-х». Мероприятие пройдёт 18 ноября в Grand Arena Ostrova. Сегодня определился пятый победитель конкурса.

Победителем за 17 ноября становится пользователь под ником Вр€динк@, которая опубликовала своё черно-белое фото и небольшое стихотворение:

  • И снова я за приз борюсь... В альбом внимательно всмотрюсь...
  • О боже! Что за дети в нём? Так это ж с братом мы вдвоём!
  • Какие шубы, просто ах! А что у нас там на ногах?
  • И подвязавшись пояском, по парку мы пойдём гуськом...
  • И было нам тепло тогда – в 80-е года.

Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с выигравшим и объяснит, когда и где забрать билеты.

18 ноября в Благовещенске в Grand Arena Ostrova пройдёт «Дискотека 80-х». В этом году гостями Благовещенска станут группа «Маленький принц», Алиса Мон и группа «На-На».

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#конкурсы #концерты

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Комментарии
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  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    1 час назад

    Спасибо огромное :)))

  • Local

    Local
    1 час назад

    Поздравляю одношкольницу )

  • V.M.

    V.M.
    13 минут назад

    Поздравляю, Вр€динк@. Мне тоже ваше фото с братом понравилось.

    Валенки и шубки - просто класс!

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