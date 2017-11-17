В конкурсе «Мои 80-е» определился финальный победитель
На Амур.инфо завершился конкурс «Мои 80-е», призом в котором была пара билетов на «Дискотеку 80-х». Мероприятие пройдёт 18 ноября в Grand Arena Ostrova. Сегодня определился пятый победитель конкурса.
Победителем за 17 ноября становится пользователь под ником Вр€динк@, которая опубликовала своё черно-белое фото и небольшое стихотворение:
- И снова я за приз борюсь... В альбом внимательно всмотрюсь...
- О боже! Что за дети в нём? Так это ж с братом мы вдвоём!
- Какие шубы, просто ах! А что у нас там на ногах?
- И подвязавшись пояском, по парку мы пойдём гуськом...
- И было нам тепло тогда – в 80-е года.
Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с выигравшим и объяснит, когда и где забрать билеты.
18 ноября в Благовещенске в Grand Arena Ostrova пройдёт «Дискотека 80-х». В этом году гостями Благовещенска станут группа «Маленький принц», Алиса Мон и группа «На-На».
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