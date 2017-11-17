В конкурсе «Мои 80-е» определился финальный победитель

Победителем за 17 ноября становится пользователь под ником Вр€динк@, которая опубликовала своё черно-белое фото и небольшое стихотворение:

И снова я за приз борюсь... В альбом внимательно всмотрюсь...

О боже! Что за дети в нём? Так это ж с братом мы вдвоём!

Какие шубы, просто ах! А что у нас там на ногах?

И подвязавшись пояском, по парку мы пойдём гуськом...

И было нам тепло тогда – в 80-е года.

Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с выигравшим и объяснит, когда и где забрать билеты.

18 ноября в Благовещенске в Grand Arena Ostrova пройдёт «Дискотека 80-х». В этом году гостями Благовещенска станут группа «Маленький принц», Алиса Мон и группа «На-На».