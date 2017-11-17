Три лабрадора амурских спасателей сдали экзамены и допущены к работе

Три кинологических расчета Амурского поисково-спасательного отряда успешно прошли в Хабаровске сертификационные испытания по проведению поисково-спасательных работ в природной среде и техногенных завалах. Они получили сертификаты и допущены к поисковым работам.

Специальное – кинологическое – поисково-спасательное подразделение появилось в Амурском филиале Дальневосточного поисково-спасательного отряда два года назад. В нем работают три кинологических расчета – с осени 2017 года вместе со спасателями заступают на дежурство и собаки.

Три щенка лабрадора прибыли в Благовещенск из Ногинского спасательного центра. Матильде и Джему в январе 2018 года исполнится по два года, а Заре – 1,5 года.

Занятия и тренировки кинологических расчетов проводятся ежедневно. Например, Матильда, Джем и Зара учатся искать людей в природной среде в зимних условиях. Порядок действий при обнаружении человека собаки уже усвоили: сразу подают голос и находятся рядом с «пострадавшим», пока не подойдет кинолог.

«В мае этого года в нашей области проходили ХIV соревнования кинологических расчетов МЧС России Дальневосточного региона. Одновременно проводилась первичная аттестация на проверку применения к действиям по предназначению тех кинологических расчетов, которые не имели аттестации и, соответственно, допуска к проведению поисковых работ. Все этапы первичной аттестации прошли два наших расчета. А в октябре в Хабаровске все три кинологических расчета прошли сертификационные испытания», – рассказал начальник кинологического подразделения Амурского филиала ДВРПСО Михаил Малаховский.

Собакам–спасателям нужно постоянно совершенствовать свои знания и навыки в различных условиях. Служба у них особенная, им предстоит искать людей в лесу, под завалами зданий, спасать тонущих. Собака-спасатель должна любить людей, не бояться машин и громких звуков, быть сильной и выносливой. Каждый кинолог и его питомец составляют единый отлаженный тандем, они понимают друг друга с полуслова. Ведь от взаимопонимания собаки и человека зависит эффективность выполнения действий по поиску людей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.