Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:15 0

Преподаватель БГПУ вошла в топ-100 самых продуктивных ученых РФ

Преподаватель БГПУ вошла в топ-100 самых продуктивных ученых РФ
Фото: gzt-sv.ru

Преподаватель Благовещенского государственного педуниверситета Гульчера Быкова вошла в топ-100 самых продуктивных российских ученых по данным elibrary.ru. Таких результатов она добилась в направлении «Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации».

Гульчера Быкова – доктор филологических наук и профессор кафедры русского языка и литературы БГПУ, сообщается на сайте вуза. Является академиком РАЕН, членом Союза журналистов России и Союза писателей России.

Просмотров всего: 248

#вузы #наука

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

АмГУ выиграл средства на обучение кадров для космодрома Восточный
Общество 8

Единый день народного дружинника отметили в Приамурье
Общество 11

В Приамурье по специальности работают только 30 % выпускников
Общество 1

В Благовещенске открылись три новые ветеринарные лаборатории