Преподаватель БГПУ вошла в топ-100 самых продуктивных ученых РФ

Фото: gzt-sv.ru

Преподаватель Благовещенского государственного педуниверситета Гульчера Быкова вошла в топ-100 самых продуктивных российских ученых по данным elibrary.ru. Таких результатов она добилась в направлении «Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации».

Гульчера Быкова – доктор филологических наук и профессор кафедры русского языка и литературы БГПУ, сообщается на сайте вуза. Является академиком РАЕН, членом Союза журналистов России и Союза писателей России.

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Александр Авдеев