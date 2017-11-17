Благовещенские школьники молча обратились к водителям

В Благовещенске прошла «Молчаливая акция». Ее приурочили ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечается каждое третье воскресенье ноября. Традиционно в преддверии этой даты сотрудники Госавтоинспекции проводят различные мероприятия, чтобы привлечь внимание к гибели и травмам людей в авариях.

17ноября ученики третьих и восьмых классов, а также преподаватели школы № 10 совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели мероприятие под названием «Молчаливая акция». В ней приняли участие около 300 человек.

Участники акции принесли с собой тематические плакаты и воздушные шарики белого и черного цвета в знак скорби по жертвам ДТП. Они выстроились так, чтобы привлечь внимание как можно большего количества водителей. Также на мероприятии присутствовал белый ангел. В завершение акции ребята одновременно отпустили воздушные шарики.

Всего, по данным Госавтоинспекции, за 10 месяцев 2017 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 438 ДТП, в которых пострадали люди, из них 27 человек погибли, 565 получили травмы различной степени тяжести.

Также зарегистрировано 82 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб, 94 получили травмы различной степени тяжести.