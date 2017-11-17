Тындинский предприниматель: разрушенное здание можно превратить в удобную гостиницу

Гостиница «Сафари» в Тынде сегодня известна каждому, кто приезжает в столицу БАМа. Но всего шесть лет назад на её месте стояло разрушенное здание, а новые хозяева, супруги Иващенко, только строили планы по его ремонту.

Супруги Иващенко в Тынде живут с 1986 года. Перед тем как заняться гостиничным делом, владели небольшим продуктовым магазином. В 2008 году Елизавета Иващенко вместе с мужем купила на торгах здание.

«Оно было абсолютно разрушенное, мне казалось тогда невероятным, что из него вообще можно что-то построить нормальное. Муж привез меня на эти руины и говорит, что здесь будет гостиница. Я на него посмотрела удивлённо: я – инженер-экономист машиностроения, мне уже за 60, какая гостиница может быть? Я даже спросила, в себе ли он», – вспоминает руководитель гостиницы «Сафари» Елизавета Иващенко.

Благодаря тындинскому муниципалитету и поддержке «Сбербанка» здание удалось поэтапно отремонтировать. И в 2013 году предприниматели открыли гостиницу – первые 12 номеров приняли постояльцев. Сегодня в капитальном двухэтажном здании гостей ждут в 30 номерах.

Совершенно неожиданно для хозяев, которые строили обычный отель эконом-класса, тындинская гостиница «Сафари» стала по местным меркам элитным заведением. В ней часто останавливаются специалисты, приезжающие в Тынду, несколько раз гостил губернатор Приамурья.

«Гостиница ”Сафари” была возведена индивидуальным предпринимателем Елизаветой Иващенко на месте старой, заброшенной и полуразрушенной эвенкийской школы. Теперь это самая популярная гостиница города. Вместо руин город украшает современное отремонтированное задание: всегда приветливая хозяйка принимает гостей, словно в своём доме. Особое отношение персонала, уют и удобное расположение гостиницы привлекают гостей города», – рассказала начальник отдела экономической политики администрации города Тынды Наталья Шендо.

«”Сафари” в переводе с арабского – путешествие. Я выбрала это название, потому что любая командировка – это уже маленькое путешествие. Я много езжу, смотрю, как у других это устроено, пытаюсь вкладывать душу в своё дело. И в Тынде мне нравится, и очень нравится, что на нашей сопке вместо развалюхи стоит красиво подсвеченное здание, – рассказала собственник гостиницы. – В рамках программы поддержки предпринимателей муниципалитет Тынды выделил субсидию на приобретение оборудования для гостиницы».

За четыре года существования гостиница «Сафари» приросла небольшим кафе и теплой стоянкой.

«Недавно мы установили камеры видеонаблюдения для безопасности наших гостей. Планируем построить баню для постояльцев, всячески будем развивать предприятие. Мы люди постоянные, из Тынды уезжать не собираемся, так что будем улучшать всё здесь», – рассказала Елизавета Иващенко.

«Елизавета Михайловна может служить показательным примером реализации своего инвестиционного проекта, выгодное расположение гостиницы – на пересечении главной улицы города и федеральной автодороги М-56 "Лена" – и повышенный спрос на заведения такого уровня позволили успешно реализовать свой проект. Считаю, что Елизавета Михайловна внесла весомый вклад в социально-экономическое развитие города», – оценила деятельность индивидуального предпринимателя Наталья Шендо.