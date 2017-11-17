В Благовещенске к Новому году выберут самое нарядное здание

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В Благовещенске начался прием заявок на конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. Его ежегодно проводит мэрия для создания праздничной новогодней атмосферы на улицах города. Итоги конкурса станут известны 24 декабря.

Участниками конкурса могут быть организации и индивидуальные предприниматели, расположенные на территории города. Принимать заявки организаторы будут до 15 декабря, до 22 числа специальная комиссия рассмотрит все заявки и выберет победителя. Его имя станет известно 24 декабря.

При выборе победителя члены комиссии будут учитывать оригинальность оформления фасада здания и оформления прилегающей территории; использование различных оформительских материалов (ледовые, снежные скульптуры, новогодние елки, световая подсветка деревьев и фасадов здания и так далее).

Оценивать конкурсантов будут по результатам выездных проверок. По каждому критерию будут выставляться баллы, максимальный – 10. Победителем конкурса станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов.

Заявки для участия в конкурсе принимаются в управлении по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска по адресу: улица Ленина, 108/2, кабинет 101-104, на электронный адрес: potrinok@mail.ru, а также по телефонам: 99-18-06, 22-64-91, 99-18-07.

Заявка оформляется в произвольной форме и должна содержать следующие сведения: наименование хозяйствующего субъекта; ФИО руководителя хозяйствующего субъекта; адрес и контактный телефон, сообщает мэрия.