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Морозно и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 18 ноября

Морозно и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 18 ноября
Фото: blog.thezoo.ru

В ночь на 18 ноября в Амурской области будет ясно, без осадков. Местами ожидается морозный туман. Северный, северо-западный ветер слабый – до 5 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 23-28, местами по северу – и до 35 градусов.

Днем в субботу по северу переменно облачно, по югу малооблачно, без осадков. Северный, северо-западный ветер подует с силой до 7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 13-18, местами по северу – 21-26 градусов мороза.

В Благовещенске день будет ясным, без осадков. Северо-западный ветер ночью подует со скоростью 3-8, днем – до 10 метров в секунду. Температура ночью составит 20-22, днем – 13-15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • Дан

    Дан
    1 час назад

    Вот, кстати, куда делся полноценный прогноз погоды на альфе? неужто все синоптики уехали в Краснодар?

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