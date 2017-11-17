Морозно и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 18 ноября

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В ночь на 18 ноября в Амурской области будет ясно, без осадков. Местами ожидается морозный туман. Северный, северо-западный ветер слабый – до 5 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 23-28, местами по северу – и до 35 градусов.

Днем в субботу по северу переменно облачно, по югу малооблачно, без осадков. Северный, северо-западный ветер подует с силой до 7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 13-18, местами по северу – 21-26 градусов мороза.

В Благовещенске день будет ясным, без осадков. Северо-западный ветер ночью подует со скоростью 3-8, днем – до 10 метров в секунду. Температура ночью составит 20-22, днем – 13-15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.