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17ноября
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Жительница Февральска просит помощи в борьбе с четвертой стадией рака

Жительница Февральска просит помощи в борьбе с четвертой стадией рака

Жительница Февральска Светлана Зыбина в 40 лет узнала, что больна раком молочной железы четвертой степени. Этот диагноз ей поставили неделю назад. Началось проявление онкологии с болей в спине, но врач в Благовещенске диагностировал остеохондроз. Спустя некоторое время выяснилось, что дело не в позвоночнике.

Как рассказала дочь Светланы Наталья, в сентябре ее мама приехала из Февральска в Благовещенск. С жалобами на боли в спине она обратилась в платную частную клинику города. Там ей сказали сделать рентген-снимок, а после сообщили, что у женщины остеохондроз.

«Ей капали глюкозу с новокаином, потом она уехала в Февральск, докапываться и допивать таблетки. Но улучшений не было, боли усилились. Тогда она обратилась к другому врачу – в другую частную клинику. Врач направил маму на компьютерную томографию, которая показала метастазы в позвоночнике. В итоге маме поставили диагноз – рак молочной железы четвертой степени», – рассказала Наталья.

За лечение амурские врачи не взялись, они назначили женщине препараты для снятия боли и отправили домой. Тогда родственники Светланы решили попытать счастья в Корее. Сеульские врачи в лечении не отказали, сказав, что шанс на выздоровление есть.

13 ноября Светлана вместе с сестрой вылетела в Сеул. Там первым делом после всех обследований ей назначили радиолечение – оно необходимо, чтобы снять боль, которая постоянно мучает амурчанку. Радиотерапия стоит 600 тысяч рублей. После Светлану ждет химиотерапия либо гормонотерапия.

«Они после радиотерапии, которая продлится 10 дней, должны определиться с дальнейшим лечением. План будет понятен только после результата биопсии лимфоузла и опухоли в груди. Предварительно необходимо около 1,5 миллиона рублей. Мы очень надеемся на помощь людей», – добавила Наталья.

Реквизиты для перечисления средств:

карта Сбербанка (сестра Снежана Сергеевна К.) 4276 8030 2877 5753, привязана к номеру: 8962-294-45-79;

карта Сбербанка (зять Ринат Ахатович А.) 4276 0300 1401 8838, привязана к номеру: 8924-441-13-88;

карта ВТБ (сестра Снежана Сергеевна К.) 4272 2901 3705 7220;

карта ВТБ (дочь Наталья Игоревна З.) 5492 2300 1399 4881;

карта Сбербанка (папа Игорь Юрьевич З.) 4276 8030 1186 9852, привязана к номеру: 8909-817-28-14;

карта Сбербанка (бабушка Людмила Андреевна И.) 4276 0300 1244 5504, привязана к номеру: 8909-815-17-44.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Папайя

    Папайя
    2 часа назад

    "Этот диагноз ей поставили неделю назад"... по соц.сетям этот крик о помощи уже пару месяцев назад точно был...

  • Nutka

    Nutka
    1 час назад

    4 стадия. Корея все только обещает...Максим Шестопалов, Иван Шимко(так вроде), Ольга Сафронова, тренер по фитнесу(не помню фамилию) где они все? Собранные миллионы в Корее, а людей нет. Вот и делайте выводы.......

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Беда. 4 стадия. Лет 5.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    На этой стадии только то, что ей назначили. Лет 5 максимум может дать отсрочки. Как же это тяжело! Держись родная!

  • dance

    dance
    1 час назад

    artur-cyrybkoБеда. 4 стадия. Лет 5.


    Не факт.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    artur-cyrybko

    На этой стадии только то, что ей назначили. Лет 5 максимум может дать отсрочки.



    Вы большой оптимист.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    56 минут назад

    Жизнь так скоротечна. Берегите друг друга.

  • Трытата

    Трытата
    52 минуты назад

    Папайя 1 час назад

    "Этот диагноз ей поставили неделю назад"... по соц.сетям этот крик о помощи уже пару месяцев назад точно был...

    Ваша информация недостоверна!!!!!!!

  • Трытата

    Трытата
    49 минут назад

    Дай бог лечение поможет!!!

  • Вицли

    Вицли
    46 минут назад

    DrDimon

    artur-cyrybko

    На этой стадии только то, что ей назначили. Лет 5 максимум может дать отсрочки.



    Вы большой оптимист.



    +

    Ужасно это всё, а ведь регулярные профосмотры могли бы выявить зарождение патологии на ранней (операбельной) стадии...

  • Local

    Local
    38 минут назад

    Виц. Вот в чём был резон обязательной/принудительной диспансеризации населения. Что имели - не храним. А потерявши - плачем.

    4-я стадия, это не шутки. Сил семье жительницы Февральска.

  • full

    full
    12 минут назад

    Честно говоря, я не уверен, что стоит публиковать рядом с номером карты телефон, к которому она привязана. Думаю, что это может помочь снять с нее деньги посторонним лицам. Надеюсь, что я не прав.

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