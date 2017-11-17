Жительница Февральска просит помощи в борьбе с четвертой стадией рака

Жительница Февральска Светлана Зыбина в 40 лет узнала, что больна раком молочной железы четвертой степени. Этот диагноз ей поставили неделю назад. Началось проявление онкологии с болей в спине, но врач в Благовещенске диагностировал остеохондроз. Спустя некоторое время выяснилось, что дело не в позвоночнике.

Как рассказала дочь Светланы Наталья, в сентябре ее мама приехала из Февральска в Благовещенск. С жалобами на боли в спине она обратилась в платную частную клинику города. Там ей сказали сделать рентген-снимок, а после сообщили, что у женщины остеохондроз.

«Ей капали глюкозу с новокаином, потом она уехала в Февральск, докапываться и допивать таблетки. Но улучшений не было, боли усилились. Тогда она обратилась к другому врачу – в другую частную клинику. Врач направил маму на компьютерную томографию, которая показала метастазы в позвоночнике. В итоге маме поставили диагноз – рак молочной железы четвертой степени», – рассказала Наталья.

За лечение амурские врачи не взялись, они назначили женщине препараты для снятия боли и отправили домой. Тогда родственники Светланы решили попытать счастья в Корее. Сеульские врачи в лечении не отказали, сказав, что шанс на выздоровление есть.

13 ноября Светлана вместе с сестрой вылетела в Сеул. Там первым делом после всех обследований ей назначили радиолечение – оно необходимо, чтобы снять боль, которая постоянно мучает амурчанку. Радиотерапия стоит 600 тысяч рублей. После Светлану ждет химиотерапия либо гормонотерапия.

«Они после радиотерапии, которая продлится 10 дней, должны определиться с дальнейшим лечением. План будет понятен только после результата биопсии лимфоузла и опухоли в груди. Предварительно необходимо около 1,5 миллиона рублей. Мы очень надеемся на помощь людей», – добавила Наталья.

Реквизиты для перечисления средств:

карта Сбербанка (сестра Снежана Сергеевна К.) 4276 8030 2877 5753, привязана к номеру: 8962-294-45-79;

карта Сбербанка (зять Ринат Ахатович А.) 4276 0300 1401 8838, привязана к номеру: 8924-441-13-88;

карта ВТБ (сестра Снежана Сергеевна К.) 4272 2901 3705 7220;

карта ВТБ (дочь Наталья Игоревна З.) 5492 2300 1399 4881;

карта Сбербанка (папа Игорь Юрьевич З.) 4276 8030 1186 9852, привязана к номеру: 8909-817-28-14;

карта Сбербанка (бабушка Людмила Андреевна И.) 4276 0300 1244 5504, привязана к номеру: 8909-815-17-44.