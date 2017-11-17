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На уборку улиц в Благовещенске выехало около 30 машин спецтехники

На уборку улиц в Благовещенске выехало около 30 машин спецтехники
Фото: 37mk.ru

В пятницу, 17 ноября, на уборку улично-дорожной сети Благовещенска вышли 40 рабочих и около 30 единиц спецтехники. От последствий снегопада очищают как центральные улицы, так и окраины областного центра.

Минувшей ночью в городе провели очистку прилотковой части дороги по улицам: Зейской – от 50-летия Октября до Трудовой; 50-летия Октября – от Зейской до Ленина. Механизированная очистка тротуаров прошла по улице Горького. Дорожное полотно очистили на Новотроицком шоссе – от кольцевой развязки до 6 километра, на улице 50-летия Октября – от Магистральной до Кольцевой, на Зейской – от Железнодорожной до Первомайской, на Горького – от 50-летия Октября и Трудовой.

Днем специалисты ГСТК проводят очистку перекрестков, автобусных остановок, тротуаров и прилотковой части дороги по улицам: Театральной – от Заводской до Кольцевой; Октябрьской – от Шимановского до Мухина; Чайковского – от Краснофлотской до Горького; Калинина – от Пролетарской до Рабочей; Ленина – от Театральной до Чайковского.

В Белогорье ведется отсыпка дороги. На набережной реки Амур осуществляется механизированное подметание тротуара. Также тротуары и автобусные остановки подметают в районах Благовещенска – Садовое, Белогорье и Плодопитомник, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просмотров всего: 502

#ЖКХ

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Комментарии
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  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    3 часа назад

    Не поздновато ли они выехали на уборку? На дорогах снег машины уже раскидали колесами, на тротуарах пешеходы.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    3 часа назад

    С люков на дорогах шишки ледяные посбивайте - ехать не возможно. Маневрируешь между ними, упражняешься в вождении.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Перекрёсток Амурская - Кузнечная.

    Очистите пешеходные переходы от льда.

    Каток как зеркало.

    Много народу перекалечит.

  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    С люков на дорогах шишки ледяные посбивайте - ехать не возможно. Маневрируешь между ними, упражняешься в вождении.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Папайя

    Папайя
    2 часа назад

    "40 рабочих"... 10 из которых стоят на одном месте и долюят лед с тротуаров,нет чтобы по два,три человека раскидать по всему перекрестку.... КПД чуть больше нуля... весь город в снегу.....

  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    3.2

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    О! техника вернулась из Талакана что ли? наконец-то! дождались спасителей.. эти 40 одиноких замёрзших узбекских рабочих. а то самим видимо невмоготу уже было )

  • Храмовник

    Храмовник
    12 секунд назад

    Видео что чистят дороги, техника мешает ездить, но этого конечно не достаточно...

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