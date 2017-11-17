На уборку улиц в Благовещенске выехало около 30 машин спецтехники

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В пятницу, 17 ноября, на уборку улично-дорожной сети Благовещенска вышли 40 рабочих и около 30 единиц спецтехники. От последствий снегопада очищают как центральные улицы, так и окраины областного центра.

Минувшей ночью в городе провели очистку прилотковой части дороги по улицам: Зейской – от 50-летия Октября до Трудовой; 50-летия Октября – от Зейской до Ленина. Механизированная очистка тротуаров прошла по улице Горького. Дорожное полотно очистили на Новотроицком шоссе – от кольцевой развязки до 6 километра, на улице 50-летия Октября – от Магистральной до Кольцевой, на Зейской – от Железнодорожной до Первомайской, на Горького – от 50-летия Октября и Трудовой.

Днем специалисты ГСТК проводят очистку перекрестков, автобусных остановок, тротуаров и прилотковой части дороги по улицам: Театральной – от Заводской до Кольцевой; Октябрьской – от Шимановского до Мухина; Чайковского – от Краснофлотской до Горького; Калинина – от Пролетарской до Рабочей; Ленина – от Театральной до Чайковского.

В Белогорье ведется отсыпка дороги. На набережной реки Амур осуществляется механизированное подметание тротуара. Также тротуары и автобусные остановки подметают в районах Благовещенска – Садовое, Белогорье и Плодопитомник, сообщает пресс-служба городской администрации.