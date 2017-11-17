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17ноября
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сегодня, 12:05 0

Благовещенцы избили мужчину, узнали пин-код его карты и сняли с нее все деньги

Благовещенцы избили мужчину, узнали пин-код его карты и сняли с нее все деньги
Фото: crimyakutia.ru

Трое благовещенцев напали на мужчину, избили его, забрали телефон и деньги, а потом, подведя его к банкомату, потребовали снять все деньги с банковских карт. Всего они отняли у пострадавшего ценности на сумму почти 40 тысяч рублей.

Происшествие случилось в ноябре 2016 года. Суд установил, что преступники отдыхали в пивном баре, где один из них подсел за столик к мужчине. Тот предложил поехать в сауну и сходил в банкомат, снять наличные деньги. Увидев это, трое приятелей решили ограбить нового приятеля.

Один из них, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес пострадавшему удар в лицо. Тот упал на землю, и грабители несколько раз ударили его ногами. У мужчины забрали телефон и 4 000 рублей наличными. Потом взяли его банковские карты, завели пострадавшего в павильон самообслуживания банка, где потребовали ввести в банкомат пин-код банковской карты. Тот намеренно трижды ввел в банкомат неверный пин-код, и карта оказалась заблокирована.

Грабители вывели мужчину наружу и снова избили его. Опасаясь за свое здоровье, пострадавший сообщил верный пин-код второй карты. Преступники сняли со счета 28 500 рублей и скрылись с места преступления.

Суд признал всех троих виновными в совершении преступления. Двоим назначили срок заключения в колонии общего режима – 4 года и 4 года 6 месяцев. Третьего направили в колонию особого режима на срок 4 года 8 месяцев, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #происшествия #суды

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